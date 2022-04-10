ليبيا – شارك محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير و الفريق المرافق له في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية التي أقيمت في مدينة جده بالمملكة العربية السعودية الخميس الماضي.

الاجتماعات عقدت وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للمصرف بحضور عددٍ من محافظي البنوك المركزية العربية ووزراء المالية العرب، والمدراء التنفيذيين للمؤسسات المالية.

وحضر المحافظ اجتماعي مجلس محافظي صندوق النقد العربي واجتماع مجلس مساهمي المؤسسة العربية لضمان الإستثمار.

وعقد الكبير تزامناً مع الإجتماعات لقاءات ثنائية مع عدد من محافظي البنوك المركزية والمدراء التنفيذيين لمؤسسات مالية عربية.