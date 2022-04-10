ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي أحمد المبروك أن الإنفاق الاستهلاكي للأسر الليبية يتضاغف خلال شهر رمضان، مع ارتفاع الأسعار بأكثر من 54 في المائة هذا العام بالمقارنة مع العام الماضي.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” شرح أنّ أزمة الغلاء تجتاح البلاد، إذ إنّ سعر وجبة الإفطار الواحدة للأسرة الليبية يعادل سعر ثلاث وجبات في الأوقات العادية.

وأشار إلى أنّ الأسر بحاجة إلى المزيد من الأموال لتغطية مصاريف رمضان والعيد.

ولفت إلى أنّ القوة الشرائية للدينار أصبحت ضعيفة أمام متطلبات الحياة، وسط تزايد متسارع للأزمات.