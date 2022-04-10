ليبيا – نفى الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري الأنباء المتدولة بشأن البدء في الإغلاق التدريجي لكافة الموانئ والحقول النفطية وأنانبيب الغاز في ليبيا اعتبارًا من اليوم الأحد بناء على تعليمات القيادة العامة وحكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا.

المسماري وفي بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أكد أنها أخبار مزورة لا أساس لها من الصحة.

هذا وقد أوصت اللجنة العسكرية التابعة للقيادة العامة في بيان لها بوقت مبكر اليوم الأحد باقفال النفط والرحلات الجوية والطرق بين الشرق الوالغرب، بسبب ما وصفته بممارسات رئيس حكومة تصريف الاعمال الاستفزازية حسب قولهم.