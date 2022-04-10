ليبيا – أكد المحلل الاقتصادي أبو بكر الهادي أنّ مليون أسرة ليبية بحاجة إلى مساعدات غذائية ودوائية ما يشكل 70 في المائة من سكان ليبيا، بسبب ارتفاع الأسعار بعد الأزمة الأوكراني، شارحًا أنّ المواطن غير قادر على تحمل الأعباء المعيشية؛ إذ حتى رغيف الخبز ارتفع سعره.

الهادي وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أضاف أنّ 2.3 مليون موظف حكومي لم ترتفع مرتباتهم مع زيادة سعر الصرف إلى 4.48 دنانير مقابل الدولار، مما تسبب في عدم قدرتهم على مواجهة التضخم بمتوسط راتب شهري يتراوح ما بين 750 إلى ألف دينار.