ليبيا – قالت عضو مجلس النواب السيدة اليعقوبي إنه “بعد أن افشل عمل لجنة الحوار وعطل عمل اللجنة الاقتصادية ها هي لجنة 5+5 تعلق عملها بسبب الفشل السياسي لحكومة الوحدة (تصريف الأعمال المنتهية ولايتها) فهل سيبقى الحال على ماهو عليه؟ الإجابة: طبعًا لا”.

اليعقوبي أضافت في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “ويتحدث على انتخابات يزعم أنها ستكون في شهر يونيو علمًا بأن تجديد السجل المدني للمواطنين الذين بلغوا 18 عامًا يحتاج إلى 4 أشهر، ناهيك عن الزمن الذي تحتاجه المفوضية لإعادة الترتيبات الفنية ومع انتظار عمل لجنة الدولة والنواب للتوافق على قاعدة دستورية، هذا يحتاج لمارد سحري يا دبيبة”.

وتساءلت: “الدبيبة بعد أن عطل انتخابات البلديات في انتهاك صارخ لقانون 59 ومن بينهم انتخابات بلدية غريان، كيف سيقنعنا بإجراء انتخابات في شهر يونيو رغم أنه عمل على إفشالها في 24 ديسمبر؟ نعلم بأنك تعمل على كسب الوقت فقط أما الانتخابات فمنك براء”.