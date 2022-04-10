ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن لجنة “5+5” العسكرية قدمت عملًا جبارًا وأنجزت الكثير في سبيل فتح الطرق بين المناطق الليبية، وتثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة، لكن بمجرد وصول عبد الحميد الدبيبة إلى رئاسة الحكومة حاول القفز على أعمال اللجنة وحاول نسبة إنجازاتها لنفسه.

امغيب وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” تابع: “الدبيبة سعى بكل قوة لتشتيت جهد لجنة 5+5، وبعد اعتزام مجلس النواب تكليف حكومة جديدة نظرًا لأن الدبيبة أخل بكل الالتزامات التي وعد بها وعلى رأسها عدم الترشح للانتخابات، وأوقف مرتبات الجيش دون أي سبب قانوني في محاولة لإخضاع هؤلاء الجنود، وهو الذي يحمل صفة وزير الدفاع، ولم يسعَ لتكليف وزير دفاع واحتفظ بالمنصب لنفسه”.

وأردف امغيب أن “الدبيبة عمل على تجويع عائلات الجنود والتي تبلغ أكثر من 500 ألف مواطن ليبي، وبعد أن فقدت اللجنة الأمل في التغيير، ومع الصمت الدولي وسكان المنطقة الغربية الليبية على ما فعله الدبيبة في كل مناحي الحياة تجاه منطقتي برقة وفزان ما اضطرها لاتخاذ هذا الموقف”.

وأشار إلى أن هذا الموقف الذي لا يرفضه أي عاقل أو أي وطني حتى في غرب ليبيا، لأنه يتحدث عن الواقع، خاصة أن الدبيبة يسعى للدفع في اتجاه تقسيم البلاد.