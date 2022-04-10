فرنسا – أمطر باريس سان جيرمان شباك مضيفه كليرمون بستة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتقاسم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي تسجيل سداسية الفريق الباريسي بواقع ثلاثة أهداف “هاتريك” لكل منهما في الدقائق 6 و19 و71 و74 و80 و83، فيما سجل البنيني جوديل دوسو هدف أصحاب الأرض اليتيم في الدقيقة الـ42 من عمر اللقاء.

ورغم عدم تسجيل الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة اليوم إلا أنه لعب دور موزع الهدايا بصناعته لثلاثة أهداف، بواقع تمريرتين حاسمتين لمبابي وواحدة لنيمار.

وبهذا الانتصار العريض، رفع سان جيرمان رصيده في الصدارة إلى 71 نقطة، فيما تجمد رصيد كليرمون عند 28 نقطة في المركز الـ17 على جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي “الليغ 1”.

المصدر: RT