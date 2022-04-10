باكستان – أفادت وسائل إعلام باكستانية بأن البرلمان حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان في تصويت جرى مساء يوم السبت.

وصوت البرلمان الباكستاني يوم السبت على حجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، بعد 13 ساعة من محاولة الحزب الحاكم تأخير الاقتراع.

وقبل دقائق من التصويت أعلن رئيس البرلمان أسد قيصر وهو حليف لخان، استقالته، الأمر الذي ترتب عليه ترك مقعده شاغرا.

وأعلن بدء جلسة التصويت، أحد المشرعين من المعارضة، الذي جلس على المقعد الشاغر لرئيس البرلمان.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان قد حمل قوى خارجية المسؤولية عن الوقوف وراء الأزمة السياسية الحالية في بلده.

ودعا خان، وفقا لقناة “Geo News” الباكستانية، الشباب في بلده إلى التظاهر “من أجل باكستان سلمية ومزدهرة”، مشددا على أن هناك أدلة تثبت وجود “مؤامرة وقحة” ضد حكومته.

ويأتي ذلك في وقت خسرت فيه حكومة خان الأغلبية في “الجمعية الوطنية” (البرلمان)، نتيجة لانشقاق عدد من الأحزاب عن الائتلاف الحاكم، آخرها “الحركة القومية المتحدة” التي أعلنت أن 7 نواب عنها سينضمون إلى المعارضة في التصويت المتوقع.

وحذر خان من أنه “لا مستقبل” لباكستان إذا استمر الوضع في التطور في هذا الاتجاه، مشيرا إلى أن التظاهر السلمي يمثل حقا مشروعا للمواطنين.

واتهم رئيس الوزراء معارضيهم بـ”بيع ضميرهم”، مضيفا أنه “يريد أن يتذكر التاريخ هؤلاء الخونة الذين يتآمرون مع قوى خارجية”.

المصدر: وكالات