ليبيا – أكدت بلدية اجدابيا والأجهزة الامنية ولجنة متابعة الأسعار بأنها ستضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسة إستغلال المواطن أو اخفاء السلع ورفع الأسعار والمضاربة بها.

بلدية اجدابيا نوّهت في بيان لها أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كل من يحاول تاجيج الرأي العام أو استغلال المواطن البسيط وفرض الأسعار المرتفعة.

وطالبت المواطنين بالتعاون من خلال التبليغ والتواصل مع الحرس البلدي والاجهزة الامنية أو عبر بريد الصفحة عن أي محل يقوم برفع الأسعار أو أي مخبز لم يلتزم بالشروط ومواعيد الفتح.

وتقدمت بالشكر لكل الأجهزة الامنية التي هبت لضبط المخالفين ولإصحاب المخابز الملتزمين بالضواط الموضوعة وللمواطنين المتعاونين مع الحمله.