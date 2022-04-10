ليبيا – قال المستشار القانوني الدكتور صلاح الدين بن عمار إن قرار البرلمان بتشكيل لجنة من 12 نائبًا لمراجعة المواد الخلافية حول قاعدة الدستور اللازمة لإجراء الانتخابات يعطي انطباعًا واضحًا بأن المستشارة الأممية بعد اجتماعاتها الأخيرة في إقليم برقة رضخت فيما يبدو لمطالب القوى السياسية والمدنية بالإقليم، وكذلك لتمسك البرلمان بقراره القاضي بأن يكون عدد أعضاء اللجنة من المجلسين 12 عضوًا وليس 6 من كل مجلس بحسب مبادرة ستيفاني.

بن عمار أشار وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية” إلى أن هذا المقترح قدمه البرلمان وأقره، ووافق عليه مجلس الدولة قبل مبادرة ستيفاني بحوالي شهر.

وأوضح أن ويليامز تجد معارضة شديدة من أعضاء البرلمان ورئاسته ومن قيادات سياسية في إقليمي برقة وفزان، حيث يتهمها بعضهم بعدم الحيادية في التعاطي مع الأزمة الليبية، مستشهدًا بفشل اجتماع للجنة المشتركة في 23 مارس بتونس الذي دعت له ستيفاني أعضاء من مجلس النواب ومجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية.