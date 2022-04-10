ليبيا- تناول تقرير إخباري مقتضب نشرته وكالة أنباء “لا برينسا لاتينا” الأميركية ما تواجهه ليبيا من مشاكل عديدة في توريد الغذاء في ظل استمرار شهر رمضان.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى نقص المواد الغذائية وارتفاع السلع الأساسية بشكل باهظ، على خلفية استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، مرجعًا هذا النقص والارتفاع لكون روسيا وأوكرانيا من أكبر موردي الأغذية في العالم.

ونقل التقرير عن خبراء في الاقتصاد تأكيدهم أن المؤشرات المتشائمة تشير إلى أن الاتجاه سيستمر على الأرجح هذا العام على أمل حدوث انتعاش في العام 2023، مؤكدًا أن شهر رمضان في ليبيا تميز حتى الآن بعدم اليقين السياسي والتأخير في دفع الأجور وارتفاع الأسعار خاصة بالنسبة للطحين والألبان.

وأختتم التقرير بالإشارة إلى أن ورود نحو 43% من القمح إلى ليبيا من أوكرانيا بالإضافة إلى الحليب المجفف والزيوت النباتية.

ترجمة المرصد – خاص