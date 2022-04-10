بروكسل – أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين امس في وارسو، عن حملة تبرعات دولية جمعت 10,1 مليار يورو لدعم أوكرانيا.

وقالت فون دير لايين: “تعهد العالم أخيرا تقديم 9.1 مليارات يورو في إطار الحملة، وتضيف المفوضية بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مليار يورو آخر للنازحين في أوكرانيا”. مؤكدة أن جمع 10.1 مليار يورو هو “أمر عظيم”.

وحسب رئيسة المفوضية الأوروبية فإن أموال أخرى “ستأتي” لصالح الأوكرانيين.

تم إطلاق حملة “ستاند آب فور يوكراين” من المنظمة الدولية “غلوبل سيتيزن” بدعم من الاتحاد الأوروبي ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو.

كما انضم إلى الحملة فنانون مشهورون وزعماء دول تعهدوا نيابة عن بلدانهم بالتبرع بمليارات الدولارات لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين.

المصدر: ا ف ب