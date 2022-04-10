إسبانيا – أشرك كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجناح الويلزي غاريث بيل لمباراة خيتافي بديلا عن كريم بنزيما قبل ربع ساعة من نهايتها، وتم استقبال اللاعب بصافرات الاستهجان.

وكان أنشيلوتي قد أعرب قبل مباراة خيتافي عن أمله في أن يقوم جمهور البرنابيو بتوديع بيل بطريقة جيدة وبشكره على أهدافه وما ساهم به في دورة مدريد الرائعة ما بين عام 2014 و2018.

ولكن ردة فعل الجماهير جاءت غاضبة نظرا للاستقزازات التي قام بها اللاعب وعدم التزامه في الفترة الأخيرة مع الملكي.

وقابل غاريث بيل صافرات الاستهجان فقط بابتسامة، وقد تكررت الصافرات العالية في كل مرة لمس بها نجم توتنهام السابق الكرة.

وكانت آخر مباراة لعبها بيل في البرنابيو هي تلك التي خسرها ريال مدريد 1-2 أمام مانشستر سيتي قبل 773 يوما وكان قد لعب بالفعل بعدها على أرضية ميدان الريال في ملعب فالديبيباس ولكن بدون جمهور في المدرجات.

وعلى الرغم من ذلك الاستقبال السيء فقد باردت بعض الجماهير بالتصفيق له في نهاية مباراة خيتافي التي نجح فيها الريال بالفوز بهدفين نظيفين للتأكيد على مكانه في صدارة الدوري الإسباني.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة موسعا الفارق إلى 12 نقطة عن أقرب مطارديه إشبيلية الذي حقق فوزا عريضا على غرناطة بنتيجة 4-2.

المصدر: “وكالات”