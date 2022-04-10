إسبانيا – فاز ريال مدريد على ضيفه خيتافي بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ31 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”.

وسجل ثنائية الفريق الملكي البرازيلي كاسيميرو ولوكاس فاسكيز في الدقيقتين 38 و68 على التوالي.

وبهذا الانتصار، رفع ريال مدريد رصيده في الصدارة إلى 72 نقطة موسعا الفارق إلى 12 نقطة عن أقرب مطارديه إشبيلية الذي حقق فوزا عريضا على غرناطة بنتيجة 4-2 أمس الجمعة.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي عند 32 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق “الليغا”.

المصدر: RT