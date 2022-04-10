أستراليا – أحرز سائق فيراري شارل لوكلير لقب جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، عن جدارة الأحد معززا صدارته لترتيب السائقين.

فيما انسحب منافسه بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن بسبب مشكلات ميكانيكية.

وانطلق ابن إمارة موناكو من المركز الأول محتفظا بموقعه عند المنعطف الأول، ومنذاك الوقت بقي متصدرا وأنهى السباق البالغ طوله 58 لفة بفارق 20 ثانية عن أقرب منافسيه المكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول).

وحل سائقا مرسيدس التي تعاني هذا الموسم، البريطانيان جورج راسل وبطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون في المركزين الثالث والرابع تواليا.

وحل سائقا ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي دانيال ريكياردو في المركزين الخامس والسادس.

لكن بطل العالم فيرستابن، المتوج قبل أسبوعين في جدة بعد نهاية مثيرة مع لوكلير، واجه مشكلة كبيرة في سيارته أجبرته على الانسحاب في اللفة 39، وسمع يقول على جهاز الراديو “أشم رائحة سائل غريب”.

وقفز والدخان يتصاعد من محرك سيارته ريد بول، وساعد المنظمون في إطفائها.

وهذا الانسحاب الثاني في ثلاثة سباقات لفيرستابن هذا الموسم، فتراجع إلى المركز السادس في ترتيب السائقين مع 25 نقطة.

المصدر: “أ ف ب”