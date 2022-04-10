في أول محادثات من نوعها.. اليابان والفلبين تتفقان على تعزيز التعاون الأمني

في أول محادثات من نوعها.. اليابان والفلبين تتفقان على تعزيز التعاون الأمني

اليبان – اتفقت اليابان والفلبين امس السبت على تعزيز علاقاتهما الأمنية في أول اجتماع لوزراء الخارجية والدفاع.

وهذه أول محادثات من نوعها بين حليفي الولايات المتحدة وتعرف بـ”2 زائد 2″، وللبلدان مطالب سيادية تتنازعها مع بكين.

وقال وزير خارجية اليابان يوشيماسا هياشي: “لدى بلدينا قلق خطير إزاء الوضع في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي، واتفقنا على ضمان الالتزام بالقوانين الدولية بما فيها التحكيم لصالح الفيليبين عام 2016 في النزاعات مع الصين، إضافة إلى معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار”.

وأضاف يوشيماسا هياشي “تمكنا من تأكيد إرادتنا نحو تعزيز تعاوننا في التعاطي مع تحديات إقليمية ودولية، وتعاوننا نحو تحقيق منطقة محيطين هندي وهادئ مفتوحة وحرة”.

وتشمل مجالات التعاون ضمان سلامة الملاحة في جنوب شرق آسيا ومباحثات نحو توسيع مناورات عسكرية مشتركة ومحادثات، على ما قال.

من جهته قال وزير الدفاع الفيليبيني دلفين لورنزانا: “تبادلنا الآراء حول مسائل الأمن القومي ذات الاهتمام المشترك، وخصوصا حرية الملاحة والطيران”، وبشأن “الالتزام بالقوانين الدولية” ومنها القرار القضائي عام 2016.

وإلى جانب الفيليبين، تجري اليابان محادثات في إطار صيغة “2 زائد 2” مع ثماني دول أخرى وهي الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والهند وإندونيسيا وروسيا.

المصدر: أ ف ب