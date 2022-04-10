سوريا – أستولى مسلحو “قوات سوريا الديمقراطية” الموالون للجيش الأمريكي على المخبز الآلي الحكومي الوحيد في مدينة القامشلي في ريف محافظة الحسكة بعد محاصرته ليوم كامل.

كما قاموا بفرض حصار على مناطق سيطرة الدولة السورية بمدينة الحسكة، وسط مخاوف من نقص المواد الغذائية والأدوية خلال شهر رمضان.

وزعمت مصادر مقربة من المسلحين أن الحصار جاء ردا على التضييق الذي تعرض له حيان يقعان تحت سيطرتهم في محافظة حلب، فيما أكدت مصادر سورية مطلعة أن حصار القامشلي جاء ردا انتقاميا على الاستهداف الناري الذي تعرضت له القواعد الأمريكية شرقي سوريا، وأسفرت عن عدد من الإصابات في صفوفها.

ويعد مخبز البعث الحكومي المخبز الآلي الوحيد الواقع تحت سيطرة الدولة السورية ويقوم بتوفير مادة الخبز للقوات المسلحة في الجيش العربي وقوى الأمن الداخلي وأعداد كبيرة من المدنيين في المدينة ومحيطها

كما منع المسلحون وصول الطحين والمحروقات إلى مخبز الحسكة الأول “المساكن” ما سيخلق أزمة كبيرة على مادة الخبز في شهر رمضان، خصوصا أن المخبز يغذي أعدادا كبيرة من سكان أحياء مدينة الحسكة وريفها.

المصدر: “سبوتنيك”