أوكرانيا – واصلت القوات الروسية لليوم الـ46 توجيه ضربات جوية وصاروخية لمنشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تزامنا مع المضي قدما في تنفيذ عمليات ميدانية بهدف تحرير كامل أراضي دونباس.
ميدانيا
- وثائق سرية تظهر محاولات كييف بث الذعر ومنع الأعياد الأرثوذكسية في خيرسون
- دونيتسك: مسلحو”آزوف” استولوا على سفينتين أجنبيتين في ميناء ماريوبول
- مروحية Ka-52 الروسية تدمر قافلة معدات أوكرانية ومنظومات مضادة للطائرات
- الدفاع الروسية تعلن تدمير مقر قيادة لكتيبة “دنيبرو” الأوكرانية القومية في مقاطعة دنيبروبتروفسك
- عربات الجنود الروس تتجه إلى الجبهة الأوكرانية وسط ترحيب شعبي
- عملية جديدة لتبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا
- قناة إيطالية تكشف بالصدفة أن الصاروخ الذي ضرب محطة قطارات كراماتورسك أوكراني
- “THE SUN” تنشر صورا من بوتشا الأوكرانية تثبت تورط النازيين في الحادث المأساوي
- أسير أوكراني يكشف عن وجود قوة أجنبية محاصرة في ماريوبول
- الدفاع الروسية: قوات كييف تحتجز 77 سفينة أجنبية تحت تهديد قصفها
- سلطات ترانسنيستريا تنفي بيان أوكرانيا حول تهديد عسكري من أراضيها
- التشيك تعرض على “البنتاغون” استخدام قواعد عسكرية على أراضيها
- أوكرانيون ينشرون تعليقات مقززة على صورة جندي روسي عذّبه النازيون وأحرقوه حيا (صور)
- دونيتسك تطرد مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا
- سلطات القرم: أوكرانيا تبث معلومات مضللة عن تلغيم جسر مضيق كيرتش
- قوات لوغانسك تحبط عملية استفزاز ضد القوات الروسية
………………………………………………
ردود الفعل
- غرافيتي في مدينة روسية تكريما لـ”الجدة الأوكرانية” الأبية
- موسكو: الغرب يشيطن روسيا لصرف الانتباه عن انتهاكاته لحظر الأسلحة البيولوجية والكيميائية
- موسكو تدعو بروكسل لوقف الهستيريا المناهضة لروسيا
- حملة تبرعات دولية لصالح أوكرانيا تجمع أكثر من 10 مليارات يورو
- إيطاليا تسعى وراء الغاز الجزائري بحثا عن بدائل للروسي
- موسكو: التعاون الفضائي مع الغرب سيعود بعد أن تدرك القيادة الغربية ضرر العقوبات
- لوغانسك تتبنى حزمة من التدابير لدعم الزراعة برعاية روسية
- روما: نخوض حربا عالمية ليست عسكرية لكننا لن ندعم أي تدخل للناتو في أوكرانيا
- خبير أمريكي: بعض الأدلة تشير إلى أن واشنطن تعرقل التسوية في أوكرانيا
- ستولتنبرغ: الناتو سيواصل تعزيز وجوده العسكري شرق أوروبا
- الرئيس المكسيكي يدعو إلى حل سلمي للأزمة الأوكرانية
- حكومة بافاريا تحذر من بطالة شاملة في حال انقطاع الغاز الروسي بشكل مفاجئ
- خبير اقتصادي فرنسي: محاولات عزل روسيا ستعجّل تراجع الدولار أمام الروبل واليوان
- ترامب يعتبر أن بايدن تسبب في التضخم وارتفاع أسعار الغاز في الولايات المتحدة