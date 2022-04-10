 لحظة بلحظة.. العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ46 – صحيفة المرصد الليبية
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أوكرانيا – واصلت القوات الروسية لليوم الـ46 توجيه ضربات جوية وصاروخية لمنشآت البنية التحتية العسكرية الأوكرانية، تزامنا مع المضي قدما في تنفيذ عمليات ميدانية بهدف تحرير كامل أراضي دونباس.

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