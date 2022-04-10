الكويت – بحث قائد القيادة المركزية الأمريكية الجديد مايكل كوريلا مع رئيس أركان الجيش الكويتي خالد الصباح، السبت، تعزيز سبل التعاون بين البلدين.

وأفاد بيان للجيش الكويتي، بأن “الصباح تلقى اتصالاً هاتفياً من مايكل كوريلا أكد فيه عمق العلاقات بين الجانبين على جميع الأصعدة وبالأخص في المجال العسكري”.

وهنّأ الصباح كوريلا، وفق البيان، “بمناسبة تقلده منصب قائد القيادة المركزية الأمريكية، خلفاً للفريق أول كينيث ماكينزي”.

وأكد البيان “أهمية تعزيز وتطوير سبل التعاون المشترك بين الجيشين الكويتي والأمريكي في شتى المجالات لمواجهة التحديات المتغيرة التي يمر بها العالم بشكل عام والمنطقة بشكل خاص”.

وتولى كوريلا منصبه الجديد مطلع الشهر الجاري، بعد مراسم نقل قيادة ومسؤوليّة القيادة المركزية الأمريكية.

الأناضول