ليبيا – أكدت عضو لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة الاستشاري آمال محمد قرب عقد جلسة بين اللجنة ونظيرتها التابعة إلى مجلس النواب في القاهرة.

ووفقًا لتصريحات صحفية لمحمد نشرها المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات دولة ليبيا وطالعتها صحيفة المرصد، فستكون الجلسة في الـ12 من أبريل الجاري، مشيرة إلى الشروع في الترتيبات اللازمة للجلسة التي سيتم تكريسها لمناقشة القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأضافت محمد: إن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز ستكون حاضرة بصفتها الداعي لهذه الجلسة لتكون مصر دولة مستضيفة فقط. مؤكدًا أنها لن تشهد مناقشة أي قضايا أو بنود أخرى مطروحة للنقاش بخلاف التوصل إلى القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.