ليبيا – سلط تقرير تحليلي نشره معهد السلام الأميركي الضوء على تطورات الأزمة الممتدة منذ العام 2011 الذي شهد الإطاحة الغربية لنظام العقيد الراحل القذافي.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز مضامينه صحيفة المرصد، أشار إلى أن ليبيا ما زالت أرضًا غير خاضعة للحكم إلى حد كبير ومقسمة بين فصائل ودول أجنبية متنافسة، فيما يتردد صدى عدم الاستقرار فيها على نطاق واسع، ما يسمح بتهريب الأسلحة إلى منطقة الساحل والمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وأضاف التقرير: إن جهود السلام المتكررة فشلت في مساعدة الليبيين على تشكيل حكومة وطنية موحدة، فيما يواصل هؤلاء إظهار القدرة على التغلب على الانقسامات وبناء حالة السلم على المستويات المحلية، وهو ما يمثل فرصة يمكن توسيعها من خلال قرار تتخذه الولايات المتحدة.

وتابع التقرير: إن واشنطن قادرة على توجيه جهود جديدة لبناء السلام في ليبيا التي يعاني أكثر من نصف سكانها وهم من فئة الشباب من البطالة وغياب التعليم ما يجعلهم فريسة للتجنيد في التنظيمات الإرهابية والميليشيات المسلحة، في وقت تلعب فيه مجموعة واسعة من القوى الخارجية أدوارا في الصراع.

وبين التقرير أن هذه القوى تدعم فصائل معينة بالأسلحة أو المرتزقة الأجانب ممن زادوا من العنف الذي تسبب في نزوح مئات الآلاف ممن يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في وقت تواجه فيه ليبيا الآن مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي المهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخرى.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة قادرة الآن بفضل توجهاتها الجديدة لخلق خطة عمل بهدف تحسين الأوضاع في الدول الهشة على المساعدة في استقرار ليبيا التي احتلت مرتبة متقدمة في الدول غير المستقرة خلال الفترة الممتدة بين العامين 2011 و2021.

وأضاف التقرير: إن الاستثمار الأميركي في استقرار ليبيا من الممكن أن يتم بالتعاون مع حلفاء في الداخل الليبي من منظومة مجموعات المجتمع المدني المزدهرة والكثيرة. مشيرًا إلى أن المعهد عمل على مدى السنوات الأخيرة في أجزاء متفرقة من البلاد لتدريب بناة السلام لا سيما بين الشباب والمجموعات.

وتابع التقرير: إن تصنيف الولايات المتحدة لليبيا في إطار جهود معززة وطويلة الأمد لبناء السلام سيعيد تركيز صانعي السياسة الأميركيين والموارد الحيوية على حل الصراع وإحياء الاهتمام الدولي والمساهمات في هذا الجهد، ما يمكن من خلق دولة ليبية أكثر استقرارا.

وأوضح التقرير أن هذه الدولة ستوفر الاكتفاء الذاتي لاحتياجات شعبها وتقلل من مخاطر تهريب المهاجرين غير الشرعيين بشكل سري إلى أوروبا، فضلًا عن تمكينها من العمل مع شركاء دوليين لمكافحة التطرف والإرهاب وتحمل الضغوط الدولية التي قد تسعى إلى زعزعة استقرارها وجيرانها.

وبين التقرير أن الخطوة التالية ستكون تطبيق الديبلوماسية والمساعدات الخارجية لإعادة الفضائل إلى طاولة المفاوضات لوضع وتنفيذ خارطة طريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ما يحتم قيام واشنطن بإشراك الجهات الفاعلة الدولية الأخرى للمساعدة في تحفيز القادة السياسيين على حل الخلافات القائمة.

ترجمة المرصد – خاص