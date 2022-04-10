مصر – تم قبول استقالة نائب رئيس نادي الزمالك المصري، مصطفى هدهود، على خلفية اتهامه بسرقة ميدالية خلال مراسم تتويج بطولة نهائي كأس مصر لكرة اليد.

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك موافقة مجلس إدارة ناديه على استقالة هدهود من منصب نائب الرئيس اليوم.

وكان فريق سبورتنغ فاز على الفريق الأبيض بنتيجة 33 – 30، وخلال مراسم تسليم الميداليات، شارك هدهود ممثلا لمجلس إدارة الزمالك في التكريم، ورصدته الكاميرات وهو يضع خلسة إحدى الميداليات في جيبه، وانتشر مقطع فيديو يرصد الواقعة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور للإعلان عن اجتماع طارئ بشأن الواقعة.

وقال مرتضى منصور عبر فيديو نشره على قناته بموقع “يوتيوب”: “نشكر مصطفى هدهود، هو تقدم باستقالته ونحن قبلنا الاستقالة”.

ودافع هدهود عن نفسه خلال الاجتماع مؤكدا أن الميدالية التي وضعها في جيبه كان قد استأذن فيها رئيس اتحاد كرة اليد المصري نظرا لوجود زيادة في عدد ميداليات التتويج.

ولكن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الزمالك لم يقتنعوا بذلك وأخبروه بأنه كان يجب أن ينتظر انتهاء مراسم التتويج وتسليم الميداليات لكلا الفريقين للحصول على الميدالية بشكل لائق، لو كان فعلا قد استأذن في الحصول عليها بدلا من تلك الطريقة التي سببت فضيحة للنادي كله.

المصدر : وكالات