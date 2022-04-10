وحسم بوريرام، اللقب قبل نهايته بجولة واحدة، وليحقق العراقي ريبين سولاقا، إنجازًا كبيرًا في مسيرته الاحترافية، في أول موسم له مع الفريق التايلاندي ، بعد سلسلة من التجارب السابقة مع عدد من الأندية العربية، والأوروبية.

وسبق لمدافع المنتخب العراقي ريبين سولاقا، أن لعب في الدوري السويدي مع أندية دلكورد، وليونغسكايل، وسريانسكا، كما احترف في صفوف ليفسكي صوفيا البلغاري، ورادنيتشكي نيش الصربي.

وعلى صعيد تجاربه الاحترافية في الدوريات العربية، لعب في الدوري القطري مع فرق الخور، والشحانية، والمرخية.