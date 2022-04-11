فلسطين – أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، امس مقتل مواطنة له برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وحمّل اشتية، في بيان صحفي تلقت الأناضول نسخة منه، الحكومة الإسرائيلية “كامل المسؤولية” عن تبعات عملية قتل السيدة غادة سباتين.

وقال إن”جنود الاحتلال لا يتوقفون عن ممارساتهم الإرهابية بإطلاق النار على المواطنين العزل، والتي قضى جراءها العديد من الشهداء من الشبان والفتيات وكبار السن”.

وأضاف أن “إرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه إسرائيل، يوجب على المنظمات الحقوقية الدولية إدانته والعمل على وقفه”.

​​​​​​​وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت في وقت سابق اليوم، استشهاد فلسطينية جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي قرب بيت لحم.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن الشهيدة تدعى غادة سباتين (35عاما)، من سكان بلدة حوسان.​​​​​​​​​​​​​​

الأناضول