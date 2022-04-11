ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراته الموالي لتركيا الحبيب الأمين إن من لا يستطيع مواجهة التحديات واعمال صلاحياته وملء كرسي القرار الذي هرول وكولس لأجله وقدم نفسه للتصدر والرئاسة، عليه التنحي والبقاء على الحياد في بيته.

الأمين أكد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن مصائر الأوطان وإدارة الدول ليست لذوي العزائم الخائرة والأيادي المرتعشة وكفى سفرًا وسياحة وعلاجًا واستقبالات.

وأضاف: “لا أتصور أن إقالة صنع الله ستربك سلة أوبك ولا قفة الخبزة، إقالته فورًا تبدو قرارًا سياديًا لا بد منها، فالرجل تحول إلى مركز قوة للخارج وراعٍ للمصالح الأجنبية ومدير لشركة وطنية تحول إلى موظف لتلقي إملاءات السفراء ويستقوي بهم على دولته وبيدق متحور خطير على السلم والأمن الوطني”.