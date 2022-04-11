ليبيا – رأى المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي أن التحركات الأوروبية والمصرية تأتي في إطار الخطة الأمريكية طويلة المدى لحل الأزمة الليبية.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أكد أن الزيارة الإيطالية لنائب رئيس الحكومة المكلفة علي القطراني توضح أنها اختارت الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاآغا والوقوف بجانبها وأنها باتت قريبة من تولي مسؤوليتها في طرابلس.

وأضاف: “بالفعل فالأزمة الليبية على رأس أولويات مصر ومناقشة وزير الخارجية المصري والأمريكي يدعم الحكومة الليبية والوصول للانتخابات”.

ولفت إلى أن الجزائر ما زال موقفها غامضًا بشأن الحكومة الليبية، وسياستها في الملف الليبي، لكنه سيتضح بعد انتهاء الانتخابات الفرنسية”.

وأشار إلى أن الجزائر بعيدة عن الملف الليبي، ولكن بعد استلام حكومة فتحي باشاآغا مهامها من طرابلس والمتوقع أن يكون بعد شهر رمضان المبارك سيتم توحيد الرأي في دول الجوار.

وشدد على ضرورة التحرك الدولي والإقليمي لحل الأزمة الليبية ودعم الحكومة الجديدة بعد تصاعد المخاوف من عودة الحرب بعد مطالب اللجنة العسكرية المشتركة وبيان المشاركين عن شرق ليبيا.

وأكد أن المجتمع الدولي لن يتغاضى عن مطالب اللجنة العسكرية المشتركة والتي استطاعت وقف إطلاق النار والوصول بالبلاد إلى الاستقرار في الفترة الماضية.