ليبيا – علق رئيس مجموعة العمل الوطني في ليبيا خالد الترجمان على بيان أعضاء القيادة العامة باللجنة العسكرية (5+5) بشأن تعليق العمل إلى حين تحقيق مطالبهم، معتبرًا أن الكثير رأى موقف اللجنة مفاجئًا، لكن في شرق وجنوب البلاد كان هذا القرار منتظرًا، ليكون هناك خطوة مهمة وإيجابية، سواء من مجلس النواب أو القيادة العامة أو حكومة فتحي باشاآغا التي منحت الثقة.

الترجمان قال خلال تصريح أذيع على قناة “المسار” السبت وتابعته صحيفة المرصد: “بلغ السيل الزبى في هذه المسألة، القوات المسلحة 4 أشهر دون رواتبهم والإعلام والتعليم والشؤون الاجتماعية، والأدهى من ذلك التضامن الاجتماعي الذي يقدم مرتبات للأرامل والمطلقات وزوجات الشهداء والمعاقين، 4 أشهر ولم تستلم أي حوافظ نقدية، هذا عبث”.

وأشار إلى أن هناك تجاهلًا من قبل البعثة والدول المتداخلة في الشأن الليبي، بشأن تجاوزات عبد الحميد الدبيبة بشأن هذا الصرف المفرط للأموال وهدرها بشكل كبير ومنعه للأموال عن الجهات التي لا بد أن تكون صاحبة حق في راتبها.

وتابع: “بالإضافة لعبث الدبيية في الانتخابات وتماهي العالم معه ودعاوى كثيرة كدعاوى الحوار وإيجاد قاعدة قانونية يتفق عليها والحرب الروسية الأوكرانية وهذا التدوير للمشكلة وضمان عدم وجود أي اختناقات في بقاء الوضع كما هو عليه، هذا يهم كثيرًا من الدول على رأسها بريطانيا. حديث ستيفاني وليامز عما وصل له مجلسا النواب والدولة، أليس من البديهي أن تقوم الدول المهتمة بالشأن الليبي بحلحلة هذه المشاكل التي ستؤدي لانفجارات هؤلاء الناس؟ لمتى سيصبر هؤلاء الناس على هذا العبث والتصرف في أموال الليبيين؟”.

ورأى أن قرار اللجنة سينسف كل هذه الجهود؛ لأن الأمم المتحدة والدول الداعمة لم تحترم الجهود وقدرتها، بل ذهبت تجاه حلحلة المشاكل أو على الأقل كما رغبت لجنة 5+5 أن يضمن قراراتها التي تم الاتفاق عليها ما بين الممثلين لقيادة العامة وممثلين للجهة الغربية برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة وتفكيك المليشيات، وهو كان يحتاج قرارًا أمميًا صادمًا لمدة زمنية محددة كما رغبت اللجنة.

كما نوّه إلى أن لجنة 5+5 قد أنجزت بعض المهام التي رضيت بها هذه الدول والبعثة الأممية، أما باقي المهام لا يمكن أن ترضى بها تلك الدول وهي خروج القوات الاجنبية وتفكيك المليشيات وفقاً لتعبيره، لافتًا إلى أن العديد من الدول ما زالت ترى أن تواجد هذه المليشيات والمرتزقة مهم وضروري لإدارة المشهد في ليبيا ومزيد من الوقوع في براثن الفساد المالي الممنهج.

وأردف: “ربما الكثير من الليبيين كانوا يريدون أن يكون هناك حل قبل شهر رمضان تجاه الاتفاق النفطي الذي تم فيما سبق لتجنيب الأموال في الحساب الخاص وتوزيعها بشكل عادل ما بين الأقاليم وهذا لم يحدث، لذلك الكثير يرى أن قفل الموانئ النفطية يعيد الكثيرين لرشدهم، مسألة تجفيف الأموال التي تأتي للقوات المسلحة في محاولة لزرع بوادر التفكك والانشقاق الذي كان يحلم له الدبيبة وجماعة الإخوان المسلمين وتأثيرها على باقي مناحي الحياة، خاصة تلك الوزارات التي تتأثر بشكل أو بآخر بالشارع، كل ذلك في إطار محاولة خلق فتن ونوع من الامتعاض داخل المناطق الشرقية والجنوبية لصالح الدبيبة وتيار الإخوان المسلمين”.

وأفاد أن العالم رسالته واضحة لا يهمه من ليبيا سوى أمرين هما النفط والغاز الليبي والأموال لتبذر وتجعل ليبيا مدينة، وبعد فترة تضطر للاستدانة من صندوق النقد الدولي، مبديًا تمنياته أن تكون رسالة القيادة العامة للقوات المسلحة واضحة للعالم بأن العالم هو من أوصل البلاد لاختناق لا مخرج له وانسداد كبير، بالتالي على العالم التحرك وتسليم حكومة باشاآغا لمقارها في طرابلس وتبدأ عملها بالفعل والتعاطي مع مخرجات مجلس النواب بخصوص التعديل الثاني عشر، وإعطاء فرصة لحكومة باشاآغا والانتهاء من هذه الحكومة التي سببت كل المشاكل والاختناقات والتبذير في موارد الليبيين.

واستطرد حديثه قائلًا: “على القيادة العامة أن يكون توجهها العام في هذا الإطار، وعلى العالم أن يرينا خطوات عملية في تأييد حكومة باشاآغا التي تم اعتمادها وأن ينتهي من حكومة الدبيبة التي تلعب على كل الأحبال وتحاول من خلال الكثير من المغازلات آخرها موقف مندوب ليبيا في الأمم المتحدة بالانحياز لقرار تعليق عضوية روسيا من مجلس حقوق الإنسان الدولة العربية الوحيدة التي فعلت ذلك، الدبيبة يحاول قدر الإمكان أن يستفيد من كل من حوله للبقاء في الكرسي”.

الترجمان طالب البعثة والدول الفاعلة في المشهد الليبي خاصة الأمم المتحدة والولايات المتحدة أن تتخذ خطوة إيجابية في اتجاه حكومة باشاآغا للانتهاء من هذا الاختناق. مشيرًا إلى أن حكومة الدبيبة مكسبها كبير في خلط المزيد من الأوراق وجعل لجنة 5+5 كأنها من تحرض على اختراق الهدنة والاتفاقات التي توصلت لها مع الجانب في غرب البلاد، وتحرض على الدخول في عراك من خلال طلبها بإغلاق الطريق الساحلي ووقف الرحلات الجوية وقفل الموانئ النفطية، كل ذلك يعتبره الدبيبة من مصلحته؛ لأنه أدخل الجانب العسكري في الخضم السياسي على الرغم من أن الجميع يعلم بأن الإشكال في ليبيا أمني عسكري ولا علاقة له بالسياسة، بحسب زعمه.

وأفاد: “عندما استطاعت حراسات المنفي تهريبه من فندق كورونيا عندما أحاطته مليشيات وحاولت القبض عليه منذ ذلك الوقت انتهى هذا المسمى المجلس الرئاسي، اللافي رأيناه يجلس ويصافح العسكريين الأتراك في رسالة واضحة أننا نعتمد على هؤلاء وأننا موجودون معهم، وهم موجودون معنا، محاولة من اللافي لتذكير الليبين أن الأتراك ما زالوا موجودين، وما زال لديهم سلطات وقوة عسكرية على الأرض، ورسالته واضحة.

وأضاف: “المنفي الذي يقضي إجازته في اليونان لا أحد يدري أين هو مجلس الرئاسة، عبارة عن بعض الزيارات التي يقوم بها موسى الكوني لبعض المناطق وتصريحات هنا وهناك، لكن على أرض الواقع ولد ميتًا هذا المجلس. وحكاية أن ينأى بنفسه لا أعتقد أن هذا مقبول ومبرر له. عليه هذا الرجل وغيره اعلان استقالاتهم وعلى الكوني أن يفعل ما فعله مع السراج أن يخرج ويعلن ويكون شجاعًا أن ما يحدث هو عبث”.

كما قال: “إن الدبيبة يعمل من تلقاء نفسه، وهناك وسائل عديدة تتحكم فيه ومجموعة من الإخوان المسلمين والجماعة الليبية المقاتلة وجماعة الصادق الغرياني هؤلاء هم من يسيرون الأمر من حيث الصورة الظاهرة لليبيين. مشيرًا إلى أنه واقعيًا من يحرك الشخوص سواء الليبية المقاتلة أو الإخوان او جماعة المفتي هي Mi6 قولًا واحدًا، أي المخابرات الإنجليزية وهي من تحتضن كل هذه الجماعات الإسلاموية وتأتمر بأمرها عبر وسائلها الخاصة في التعاطي مع هذا المشهد، بالتالي الدبيبة لا يمكن أن يكون له رأي إلا من خلال ما يملى عليه أساسًا ليتخذ هذا الموقف”.

واختتم حديثة قائلًا: “لكن هل هذه الورقة من خلالها يمكن أن تعيد المملكة المتحدة تفكيرها في مسألة التعاطي مع المشهد الليبي وتستمر في نفس تعنتها وجهل الأمر كما هو عليه عبارة عن دوائر متتالية من الفساد ومن عدم إيجاد الحل وكلما حاول الليبيون وخرجوا تجاه حل تم إنهاؤه والبدء من جديد لإيجاد حلول يحلم بها الليبيون لكن لم يصلوا إليها”.