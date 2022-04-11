التضخم في مصر يرتفع إلى 12.1 بالمئة في مارس

التضخم في مصر يرتفع إلى 12.1 بالمئة في مارس

مصر – أرتفع تضخم أسعار المستهلك في مصر خلال مارس/آذار الماضي، 12.1 بالمئة على أساس سنوي من 10 بالمئة في الشهر السابق له، وسط ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، بقيادة الطاقة والغذاء.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر عبر بيان، الأحد، إن التضخم الشهري في البلاد صعد خلال مارس بنسبة 2.4 بالمئة، مقارنة مع فبراير/شباط السابق له.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت أسعار المستهلك في قطاع الطعام والشراب بنسبة 23.2 بالمئة نتيجة صعود أسعار الخضار بنسبة 28.3 بالمئة والزيوت 36.2 بالمئة والحبوب والخبز 24.5 بالمئة.

كما ارتفعت أسعار قطاعات الملابس والأحذية بنسبة 5 بالمئة في مارس على أساس سنوي، والمسكن والمياه والكهرباء بنسبة 4.9 بالمئة، والتعليم 13.9 بالمئة، والثقافة والترفيه بنسبة 28.6 بالمئة.

وتأثر الاقتصاد المصري بالتبعات السلبية التي خلّفتها الأزمة الأوكرانية، بارتفاع أسعار السلع الغذائية، وتذبذب سلاسل الإمدادات، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة.

الأناضول