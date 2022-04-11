الجزائر.. زيادات في معاشات التقاعد بين 2 و10 بالمائة

الجزائر.. زيادات في معاشات التقاعد بين 2 و10 بالمائة

الجزائر – أعلنت الرئاسة الجزائرية، امس زيادات في معاشات التقاعد بنسب تتراوح من 2 إلى 10 بالمائة.

جاء ذلك وفق بيان توج اجتماعا لمجلس الوزراء، بحضور الرئيس عبد المجيد تبون، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وأفاد البيان بأن الرئيس تبون وجَّه الحكومة إلى رفع منح (معاشات) المتقاعدين لسنتي 2021 و2022.

وأوضح أن نسب الزيادات في معاشات التقاعد ستتراوح بين 2 و10 بالمائة.

وستكون زيادة 10 بالمائة للمعاشات التي تقل أو تساوي 15 ألف دينار (قرابة 110 دولارات)، بينما أدنى زيادة (2 بالمائة) للمعاشات التي تتجاوز 43 ألف دينار (307 دولارات).

ووفق مراسل الأناضول، من المنتظر أن تشرع الحكومة خلال أيام أو أسابيع في تطبيق هذه الزيادات.

ويوجد في الجزائر أكثر من 3 ملايين متقاعد (من أصل حوالي 44 مليون نسمة)، بحسب صندوق المعاشات الحكومي.

ومنذ فترة، يدعو متقاعدون ونقابات السلطات إلى زيادة المعاشات الزهيدة أصلا في ظل تدهور القدرة الشرائية والارتفاع المستمر لأسعار السلع والخدمات منذ الموجة الأولى لجائحة كورونا في مارس/ آذار 2020.

ونهاية مارس/ آذار الماضي، بدأت السلطات في الجزائر صرف منحة للعاطلين لأول مرة في تاريخ البلاد تبلغ 13 ألف دينار (قرابة 100 دولار).

وحسب تصريح لوزير العمل والتشغيل الجزائري يوسف شرفة، في 23 مارس الماضي، تم إحصاء مليون و80 ألف طلب تسجيل للاستفادة من منحة العاطلين.

وبلغ عدد العاطلين الذين سيستفيدون من المنحة آنذاك 580 ألفا كدفعة أولى، وفق الوزير.

وخصص قانون الموازنة العامة لسنة 2022 نحو 142 مليار دينار (أكثر من مليار دولار) لتغطية نفقات منحة العاطلين عن العمل.

الأناضول