ليبيا – قام رئيس أركان الوفاق الفريق أول محمد الحداد أمس الأحد بتكريم مدير إدارة الهندسة العسكرية اللواء الركن “جمال شليبك”، ومدير العمليات بإدارة الهندسة العسكرية العميد “عبد الرزاق إدريس”، وكذلك كافة منتسبي إدارة الهندسة العسكرية على كل ما بذلوه معًا في إماطة الأذى عن المواطنين وعائلاتهم من خطر مخلفات الحرب والألغام والمفخخات، بحسب تعبيره.

الحداد قام أيضًا بتكريم مدير ديوان رئاسة الأركان السابق العميد “كمال الأخضر”، على ما قام به الفترة السابقة في خدمة المؤسسة العسكرية.

وتم ذلك بحضور الأمين العام لرئاسة أركان الوفاق اللواء “محمود بن يزه”، ومدير إدارة التخطيط العميد “مجدي ملحس”.