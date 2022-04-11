السعودية – اقتنص الدحيل القطري ثلاث نقاط مهمة بتغلبه على نظيره ساباهان أصفهان الإيراني بهدفٍ قاتل، امس في استاد “الملك عبدالله” بمدينة بريدة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقدم الدحيل مباراة جيدة على المستوى الهجومي واستطاع فرض أفضلية مكنته في الدقيقة 84 من انتزاع الفوز بهدف سجله الكيني مايكل أولونغا.

والخميس، افتتح الدحيل مشواره في المسابقة القارية بخسارة أمام التعاون السعودي (1-2)، في حين انتصر سباهان على باختاكور الأوزبكي (3-1).

وتستكمل مباريات الجولة الثانية في وقت لاحق من مساء اليوم بلقاء يجمع التعاون مع باختاكور، حيث سيعمل الفريق السعودي على تحقيق فوز يضمن به إلى حد كبير صدارة المجموعة، بينما سيبحث الفريق الأوزبكي عن حصد أول نقاطه والدخول في أجواء المنافسة.

ويتصدر سابهان الترتيب برصيد 3 نقاط، متقدما بفارق الأهداف على التعاون والدحيل، فيما يحتل باختاكور المركز الرابع بدون نقاط.

الأناضول