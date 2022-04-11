الرئاسية الفرنسية.. لوبان تقلص الفارق مع ماكرون بعد فرز 32 مليون صوت

الرئاسية الفرنسية.. لوبان تقلص الفارق مع ماكرون بعد فرز 32 مليون صوت

فرنسا – قلصت مرشحة “التجمع الوطني” الفرنسي للانتخابات الرئاسية مارين لوبان الفارق مع الرئيس المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون بعد فرز 32 مليون صوت.

وأفادت إذاعة “RTL” الفرنسية مساء يوم الأحد بأن نتائج رسمية صادرة عن وزارة الداخلية بعد فرز 32 مليون بطاقة، أظهرت حصول إيمانويل ماكرون على 27.8٪ من الأصوات، فيما حققت مارين لوبان 26.45٪.

ومباشرة بعد ظهور نتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الفرنسية مساء الأحد، أعلن اليمين والشيوعيون والإشتراكيون والخضر دعمهم لإيمانويل ماكرون، في مواجهة مارين لوبان.

وفي أعقاب ظهور نتائج استطلاعات الرأي، أعلنت المرشحة عن الحزب الاشتراكي آن هيدالغو دعمها لماكرون في الجولة القادمة.

كما قال مرشح حزب الخضر يانيك جادو إنه سيدعم ماكرون، مضيفا “أدعو أنصار الحزب إلى قطع الطريق على أقصى اليمين من خلال التصويت على ماكرون”.

من جهتها، ذكرت مرشحة اليمين فاليري بيكريس أنها ستصوت لماكرون في الجولة الثانية، مشيرة إلى أن انتخاب لوبان يعني أن فرنسا لن تكون ذات صلة بالمشهد الأوروبي والعالمي.

وأضافت: “لذلك ورغم خلافي الشديد مع ماكرون.. سأصوت له من أجل إيقاف مارين لوبان”.

أما مرشح اليسار الراديكالي جان لوك ميلونشون، فقد قال “لن نفقد الأمل أبدا في الديمقراطية، لهذا لا يجب عليكم إعطاء ولو صوت واحد لمارين لوبان”.

وبحسب التقديرات، فإن هؤلاء المرشحين يمثلون نحو 15 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى.

يشار إلى أن الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية ستجرى بعد أسبوعين، في الـ24 أبريل.

المصدر: إذاعة “RTL” الفرنسية + وكالات