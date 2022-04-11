ليبيا – أكد السفير السابق حسن الصغير على أن موقفه ما زال مع إغلاق النفط والغاز نهائيًا لحين حل معادلات الأمن والسياسة والمال وباتفاق شامل وبضمانات واقعية وعلى الأرض.

الصغير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن غير ذلك هو معالجات وقتية ولحظية وتصل بالمطالبات لدرجة الشحاتة والتسول في الحقوق.

وتابع: “لكن ما لفت انتباهي في هذه الورقة هو أن إذن صرف صادر منذ 3 مارس ولم يُحل الا في 3 أبريل، وبقي في ديوان شكشك أسبوعًا ليصدر بقدرة قادر غداة التلويح بإغلاق النفط. جماعة التعطيل بسبب الأرقام الوطنية تحشمتلكم الحق”.