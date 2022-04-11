بغداد – أعلنت وزارة الزراعة العراقية، امس فتح باب الاستيراد لجميع المواد الغذائية؛ للسيطرة على غلاء الأسعار في الأسواق المحلية نتيجة الأزمة الأوكرانية.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن المتحدث باسم الوزارة حميد النايف، وصل الأناضول نسخة منه.

وقال النايف إن “هيئة الرأي في الوزارة عقدت اجتماعاً برئاسة الوزير محمد الخفاجي وقررت السماح باستيراد كافة المنتجات الزراعية، بدون قيد أو شرط لمواجهة غلاء الأسعار”.

وكان العراق يفرض قيوداً على استيراد بعض المواد الغذائية من بينها الدواجن، وبيض المائدة والخضار بهدف حماية المنتج المحلي.

وعلى غرار معظم الأسواق العالمية المتأثرة بالأزمة الأوكرانية، تشهد الأسواق المحلية في العراق ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية منذ مارس/آذار الماضي وخاصة مادة الزيت النباتي والأرز ومنتجات المخابز، رغم اتخاذ الحكومة حزمة قرارات لتخفيف وطأتها على السكان.

من جانبه، قال وكيل وزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين في تصريحات أوردتها الوكالة الرسمية، إن “ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية يرجع إلى استمرار الحرب الروسية – الأوكرانية على اعتبارهما بلدان منتجان للسلع الغذائية، وارتفاع أسعار النفط، وحلول شهر رمضان الذي يشهد اقبالاً متزايداً على المواد الغذائية”.

وأضاف موضحًا أن “وزارة الزراعة فتحت باب الاستيراد لمدة 3 أشهر للمحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية بسبب ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب”.

الأناضول