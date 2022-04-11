العراق – بحث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مع قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال مايكل كوريلا التعاون الأمني والعسكري بين بغداد وواشنطن.

كما بحثا بحسب بيان للحكومة العراقية “مجريات الحرب على الإرهاب، وملاحقة فلول تنظيم داعش المندحرة، وآخر عمليات القوات المسلحة العراقية في هذا الشأن”.

وناقشا أيضا “تعزيز التنسيق الأمني المشترك، ولاسيما بعد أن انتقل دور التحالف الدولي ضد الإرهاب إلى مرحلة المساعدة في بناء القدرات العسكرية العراقية وتقديم المشورة والدعم والتمكين” وفقا للبيان.

ونقل البيان عن الكاظمي تأكيده على “أهمية إدامة الزخم في الحرب على الإرهاب، ومنع خلايا داعش من النمو ثانية، أو تأسيس مواطئ قدم لها، وتهديد أمن العراقيين والمنطقة”.

من جانبه أكد الجنرال مايكل كوريلا بحسب البيان “تقديره للمستوى القتالي للقوات الأمنية العراقية، وارتفاع مؤشرات الأداء وقدرتها على تنفيذ مهامها الميدانية الجديدة، واستثمار القدرات الجوية التي توفرها طائرات القوة الجوية العراقية الحديثة”.

المصدر: RT