ليبيا – قال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب طلال الميهوب إن مصالح المجتمع الدولي مع الطرف المتحكم بمصادر النفط في ليبيا.

الميهوب وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الأحد، أوضح أن الخطوة التي اتخذها أعضاء اللجنة العسكرية تضع المجتمع الدولي أمام خيار واحد وهو إخراج رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة من المشهد والتعامل مع رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاآغا.

وأيد الميهوب الخطوة التي اتخذتها اللجنة العسكرية، واصفًا تحركات الدبيبة بأنها محاولات لتفتيت المؤسسة العسكرية، وأنه ينفذ أجندة التيار السياسي.

الميهوب شدد على ضرورة وقف تمويل حكومة الدبيبة من أموال النفط الليبي والتي تنفق على الميليشيات التي تحميه، حسب وصفه.