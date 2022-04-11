ليبيا – علق المحلل السياسي جابر الهمالي على قرار البرلمان بتشكيل لجنة من 12 نائبًا لمراجعة المواد الخلافية حول قاعدة الدستور اللازمة لإجراء الانتخابات.

الهمالي قال وفقًا لموقع “سكاي نيوز عربية”: إن قرار البرلمان يأتي تطبيقًا لما نص عليه قرار سابق قبل 3 أشهر، والذي خرج بالتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة الاستشاري قبل أن يغير الأخير رأيه، ويعلن عدم موافقته على التعديل الدستوري الثاني عشر والقاعدة الدستورية التي أطلقها البرلمان قبل موعد الانتخابات السابق ديسمبر الماضي.

ونفى أن تكون الخطوة استجابة لمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني ويليامز، الخاصة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة بواقع 6 أعضاء عن كل مجلس لإعداد القاعدة الدستورية.

وبيّن أن اقتراح ستيفاني ويليامز يقضي بتشكيل لجنة من 6 أعضاء لكلا المجلسين، وجاء بعد مدة من اقتراح للبرلمان بتشكيل لجنة من 12 عضوًا لكلا المجلسين، وهو ما زال متمسكًا بهذا القرار.