ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 سعد بن شرادة إن الموقف الأخير لأعضاء لجنة “5+5” العسكرية عن المنطقة الشرقية وما ورد في البيان هو واقع، خاصة فيما يتعلق بنهب الأموال من قبل حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها.

بن شرادة وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أوضح أن كل النقاط التي ذكرها بيان لجنة “5+5” العسكرية عن المنطقة الشرقية بشأن حكومة عبدالحميد الدبيبة صحيحة، إلا أن المطالبة بإغلاق النفط تعد خطوة غير صائبة.

ولفت إلى أن الخطوة تعد ورقة ضغط لتحريك المشهد، لكنها ليست بنفس القوة حال تأكيد أعضاء اللجنة بالكامل على المطالب.