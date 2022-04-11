بيروت – أكدت الحكومة اللبنانية، الأحد، إن وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر المحمد الصباح وعد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الصباح وميقاتي، وفق بيان أصدره مكتب رئاسة الحكومة اللبنانية، اطلعت عليه الأناضول.

وحسب البيان، قال الصباح: “لن ندخر أي جهد لدعم لبنان ومساعدته على النهوض من جديد”.

وأضاف أن “دول الخليج تتطلع إلى استقرار لبنان الشقيق الحبيب وأمنه واستعادة عافيته”.

وشدد الصباح على أن “الروابط التي تجمع الكويت ولبنان بشكل خاص هي روابط متينة جدا تزداد رسوخا مع الأيام”.

وأكد أن “عزم ميقاتي على استعادة العلاقات اللبنانية – الخليجية عافيتها ومثابرته على تبديد ما اعتراها من شوائب هو أمر مقدر ويعبر عن إيمان وطيد بعمق لبنان العربي”.

بدوره، أكد ميقاتي، وفق ذات البيان أن “هذه الجهود يقدرها جميع اللبنانيين، وهي ستبقى على الدوام محطة مضيئة في تاريخ علاقات لبنان والكويت”.

وخلال الأيام الأخيرة، عاد سفراء السعودية والكويت واليمن تباعا إلى لبنان، بعدما غادروه منذ أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إثر أزمة دبلوماسية بسبب تصريحات أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي (استقال فيما بعد) انتقد فيها حرب اليمن قبيل توليه الوزارة.

وقدّمت الكويت في يناير/ كانون الثاني 2021، إلى لبنان مبادرة خليجية لـ”إعادة الثقة به”، تتضمن مطالب خليجية من بيروت بينها عدم التدخل في الشؤون الخليجية والعربية عامة، في المقابل شدد ميقاتي أكثر من مرة التزام بلاده بتطبيق تلك المطالب.

ويطمح لبنان إلى أن تساعد عودة العلاقات في تجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يمر بها منذ نحو عامين، وتسببت بانهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار القدرة الشرائية لمواطنيه.

الأناضول