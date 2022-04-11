فلسطين – شيَّع مئات الفلسطينيين، امس الأحد، جثمان أرملة فلسطينية أم لستة أطفال قتلها الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة الغربية المحتلة، بحسب مراسل الأناضول ووسائل إعلام محلية.

وأفاد مراسل الأناضول بأن موكب تشييع جثمان الشهيدة غادة إبراهيم سباتين (47 عاما) انطلق من أمام مستشفى بيت جالا الحكومي (جنوب).

ووصل الموكب إلى مكان سكنها في قرية حوسان بمحافظة بيت لحم، وأدى المشيعون صلاة الجنازة، قبل مواراة جثمان الشهيدة في مقبرة القرية.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان وصلت الأناضول نسخة منه، استشهاد مواطنة أطلق الجيش الإسرائيلي النار عليها.

وقال شهود عيان للأناضول إن قوة إسرائيلية أطلقت النار على سيدة فلسطينية عند مدخل بلدة حوسان بمحافظة بيت لحم، وأنها أصيبت بشكل مباشر.

ولم تكن الضحية تشكل تهديد للجيش الإسرائيلي، إذ نقلت صحيفة “هآرتس” العبرية عن مصدر في الجيش إنه لم يُعثر بحوزتها على سكين ولا ذخيرة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الضحية أرملة وأم لستة أطفال.

وينتهج الجيش الإسرائيلي سياسة “يد خفيفة على الزناد” ضد الفلسطينيين، أي يطلق النار دون تريث ولا مبرر معتبر.

وسبق أن قتل الجيش عشرات الفلسطينيين خلال الفترة الأخيرة من دون أن يشكلوا أي تهديد لقواته.

وبين يناير/كانون الثاني ومنتصف ديسمبر/كانون الثاني 2021 قتل الجيش الإسرائيلي 324 فلسطينيا وأصاب نحو 17 ألفا في الضفة الغربية، بما فيها شرقي القدس، وقطاع غزة، وفق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة.

الأناضول