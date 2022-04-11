تركيا – فاز الأسترالي كاليب إيوان من فريق “لوتو سودال” البلجيكي، امس بالمرحلة الأولى من سباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية في نسخته الـ57.

السباق الذي ينظمه الاتحاد التركي للدراجات، برعاية الرئاسة التركية بدأ من منطقة بودروم في ولاية موغلا، ومر ببحيرات ميلاس وبافا ووصل إلى حدود ولاية أيدين.

وعبر المتسابقون جسر بويوك مندريس ثم حدود ولاية إزمير، وأنهوا المرحلة الأولى من السباق في ميناء كوش أداسي قاطعين مسافة 207.6 كيلومترات.

وتنافس 167 متسابقًا من 25 فريقًا قدموا من 14 دولة في اليوم الأول من السباق، حيث احتل الأسترالي كاليب إيوان من فريق لوتو سودال البلجيكي المركز الأول بزمن قدره 4 ساعات و 38 دقيقة و 5 ثوانٍ.

وجاء البلجيكي جاسبر فيليبسين من فريق Alpec the-Fenix ​​البلجيكي في المركز الثاني بفارق 4 أجزاء من الثانية، بينما حل كادن الكسندر غروفز من فريق BikeExchange-Jayco في المركز الثالث بفارق 6 أجزاء من الثانية.

وانطلقت الأحد المرحلة الأولى من منافسات النسخة الـ57 لسباق الرئاسة التركية للدراجات الهوائية (Tour of Türkiye)، في ولاية موغلا جنوب غربي البلاد.

ونُظم السباق الأول عام 1963 تحت اسم “سباق مرمرة”، وحاز على طابع دولي عام 1965، قبل أن يصبح برعاية رئاسة الجمهورية التركية عام 1966.

ويعد السباق الأول والوحيد العابر للقارات ويتألف من 8 مراحل طولها الإجمالي ألف و303 كلم.

وتختتم فعاليات السباق بالجولة الثامنة والأخيرة في إسطنبول، بتاريخ 17 أبريل/ نيسان الجاري.

الأناضول