مصر – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، امس، إنهاء التعاقد مع البرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب المصري بالتراضي بعد فشله في قيادة “الفراعنة” إلى مونديال قطر.

وجاء في البيان: “عقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الأستاذ جمال علام، اجتماعا اليوم بمقر الاتحاد، وأشاد المجلس بالجهد الكبير الذي بذله السيد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر وجهازه المعاون خلال الفترة الماضية والتي وصل فيها المنتخب إلى المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الإفريقية وكذلك المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022”.

وأضاف البيان: “من جانبه، أبدى كارلوس كيروش سعادته بالفترة التي قضاها في مصر معربا عن مدى الحب الذي يكنه لمصر والمصريين مؤكدا دعمه للكرة المصرية”.

وختم البيان: “قرر مجلس إدارة الاتحاد عقب جلسة اليوم، توجيه الشكر لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعدما اتفق الطرفان على إنهاء التعاقد بالتراضي”.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم