الولايات المتحدة – نجح العراقي جيستن ميرام، بالعودة إلى تسجيل الأهداف في الدوري الأمريكي، بعد أن أحرز الهدف الأول لفريقه ريال سالت ليك في مرمى ضيفه تورونتو، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي (2-2)، امس ضمن الجولة السابعة من البطولة.

وتمكن ميرام، من تسجيل أول أهدافه هذا الموسم، بطريقة جميلة، إثر مراوغته لأكثر من لاعب ومن ثم التسديد من خارج منطقة الجزاء، في الدقيقة 7 من عمر اللقاء، واشترك ميرام في هذه المباراة حتى الدقيقة 75.

وكان لاعب المنتخب العراقي جيستن ميرام، قد تجاوز في الجولة الماضية الـ300 مباراة في الدوري الأمريكي للمحترفين، ليضيف له رقماً جديداً في مشواره الاحترافي.

ويحتل ريال سالت ليك الترتيب الثالث في القسم الغربي من الدوري الأمريكي برصيد 12 نقطة، خلف المتصدر لوس انجلوس إف سي (13) والوصيف لوس آنجلوس جالاكسي بفارق الاهداف.