موسكو – حقق سبارتاك موسكو فوزا عريضا على ضيفه أرسنال القادم من مدينة تولا بثلاثية بيضاء في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وبعد شوط أول سلبي النتيجة، افتتح سبارتاك باب التسجيل في الدقيقة الـ53 عن طريق رومان زوبنين، وبعدها بأربع دقائق عزز الجامايكي شامار نيكولسون تقدم أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثاني.

وفي الدقيقة الـ75 عاد نيكولسون ليهز شباك أرسنال مسجلا الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه.

وأنهى أرسنال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الزامبي كينغز كانغوا عقب تلقيه الإنذار الثاني في الدقيقة الـ86 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع سبارتاك رصيده إلى 30 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 21 نقطة في المركز الـ16 والأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الروسي الممتاز.

المصدر: RT