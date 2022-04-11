روسيا – بدأت شركة “ألماس – أنتاي” المصنّعة لمنظومات الدفاع الجوي في إنتاج أجهزة الأشعة السينية بدقة عالية لتحديد مكان الإصابة بالمرض.

كما نظّمت الشركة توريد قطع الغيار لتلك الأجهزة إلى شركات روسية أخرى لها علاقة بالأشعة السينية.

وأعلن ذلك على هامش منتدى “الحجوزات الحكومية” رئيس مجلس الإدارة لشركة “ألماس – أنتاي” يان نوفيكوف.

وقال:” إننا استطعنا استحداث مؤسسة مشتركة تتخصص في إنتاج أجهزة الأشعة السينية. وبلغت دقة الأجهزة في المرحلة الأولى 80 % وسنستمر في زيادتها”.

وحسب رئيس مجلس الإدارة فإن إنتاجه يعد ناجحا ويجلب أرباحا جمة. وقد تلقت الشركة طلبات عديدة بتوريد الأجهزة وشراء قطع الغيار.

وأشار، يان نوفيكوف كذلك إلى أن منتجات “أنتاي – ألماس” الخاصة بملاحة أعصاب الدماغ يجعل الجرّاح يرى منطقة في دماغ المريض أو العمود الفقري. أما المنظومة فتقوم بإضاءة أكثر المناطق خطورة. وأضاف أن الجرّاحين العسكريين قد أبدوا اهتماما بتلك الأجهزة الحديثة.

المصدر: تاس