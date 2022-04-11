ليبيا – أكد آمر القوّة الأمنيّة المشتركة بالرئاسي وعضو وفد الوفاق بالمحادثات العسكرية الفيتوري غريبيل أنهم سيجتمعون يوم غد الإثنين مع المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة(حكومة تصريف الأعمال المنتهية الولاية) بخصوص بيان أعضاء لجنة “5+5” عن المنطقة الشرقية.

غريبيل وفي تصريحات خاصة لقناة “التناصح” قال :” سنجتمع غدًا مع الرئاسي وحكومة الوحدة بخصوص بيان أعضاء بجنة “5+5″ التابعة لحفتر ،ونحن كلجنة ممثلة عن المنطقة الغربية لن نغلق الطريق ولن نغلق النفط، والذي حدث من أعضاء اللجنة ممثلين عن المنطقة الشرقية بعيد عن المنطق”.