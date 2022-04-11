غياب رباعي ميلان عن مواجهة تورينو في “الكالتشيو”

غياب رباعي ميلان عن مواجهة تورينو في “الكالتشيو”

إيطاليا – ذكرت صحيفة “فوتبول إيطاليا” في تقرير لها امس أن بعثة ميلان غادرت إلى تورينو دون الرباعي زلاتان إبراهيموفيتش وأنتي ريبيتش وإسماعيل بن ناصر وسامو كاستييخو.

وأوضح الموقع الإيطالي أن إبراهيموفيتش يعاني من حمل زائد في ركبته اليسرى، بينما لدى الثلاثي الآخر إجهاد عضلي.

ومن المقرر أن يحل ميلان ضيفا على تورينو اليوم الأحد في تمام الساعة 21:45 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة ضمن منافسات الجولة الـ32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب فرق “الكالتشيو” برصيد 67 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن مطارديه، إنتر ونابولي اللذان يتقاسمان الوصافة.

المصدر: football-italia.net