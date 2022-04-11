إسطنبول – انتصر فنربهتشه على جاره غالاطة سراي بهدفين دون رد، امس في “ديربي إسطنبول”، ضمن الجولة 32 من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

بدأت المباراة بجس نبض من الجانبين سرعان ما تبدد بمحاولات هجومية شنها فنربهتشه على مناطق غالاطة سراي الذي تراجع إلى مناطقه الدفاعية تحت تأثير ضغط أصحاب الأرض.

الرغبة الكبيرة لدى لاعبي فنربهتشه أثمرت عن هدف اللقاء الأول، والذي جاء في الدقيقة 26 من هجمة منظمة أنهاها برايت صامويل بتمريرة حاسمة تابعها السلوفيني يها زاجك بباطن قدمه في الشباك.

وحاول غالاطة سراي الرد وتعديل الموقف فيما تبقى من دقائق الشوط الأول لكن محاولات كريم أكتورك وتحركات بافيتيمبي غوميز لم تنجح في اختراق دفاع فنربهتشه.

وعرفت بداية الشوط الثاني هجوم متواصل من جانب غالاطة سراي الذي بحث عن التعديل قبل أن تتلقى شباكه هدفا ثانيا عند الدقيقة 68 برأسية من المهاجم سيردار دورسون.

ولم تشهد الدقائق المتبقية من زمن المباراة أي تغيير في النتيجة ليُعلن الحكم نهاية سعيدة لجماهير فنربهتشه التي احتفلت بفوز هو الثاني لفريقها على الغريم الأزلي غالاطة سراي والـ 17 بالمجمل هذا الموسم.

ورفع فنربهتشه رصيده إلى 59 نقطة صعد بها إلى المركز الثاني، فيما تكبد غالاطة سراي خسارته الـ 13 وتوقف رصيده عند 41 نقطة جعلته يتراجع إلى المركز الرابع عشر.

الأناضول