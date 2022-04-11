تركيا – توج فريق “سوبرون باسكيت” المجري، بالدوري الأوروبي لكرة السلة للسيدات، امس إثر فوزه على منافسه فنربهتشة التركي بنتيجة 60-55.

واحتضنت صالة “أولكر” في إسطنبول، النهائي بين الفريق الضيف سوبرون باسكيت، وصاحب الأرض فنربهشتة.

وبدأ الفريق المجري بقوة في المنافسة، حيث تمكن من التفوق في الربع الأول بـ 16 نقطة مقابل 6 نقاط لفنربهتشة.

وواصل سوبرون باسكيت تميزه في المباراة القوية، واستطاع إنهاء الربع الثاني متقدما على منافسه بنتيجة 29-19.

ورغم المناورات وتقليص فنربهتشة الفارق؛ إلا أن الضيف المجري وضع ثقله في الملعب واختتم الربع الثالث بنتيجة 45-38.

وفي الربع الرابع والأخير، ضيع الفريق التركي العديد من فرص تسجيل الثلاثيات لم تترجم إلى نقاط؛ لتنتهي المنافسة بنتيجة 60 نقطة لسوبرون باسكيت، مقابل 55 نقطة لفنربهتشة التركي.

وبهذه النتيجة، توجت سيدات سوبرون باسكيت، ببطولة الدوري الأوروبي، واكتفت سيدات فنربهشته بالوصافة في المركز الثاني.

الأناضول