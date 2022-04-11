ليبيا – باشر وكيل النيابة العامة بنيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية إجراءات التحقيق في وقائع البلاغ المرفوع من مدير فرع مصرف الجمهورية – الصابري في مواجهة رئيس قسم الخزينة بالفرع؛ لاقترافه فعل اختلاس مال منقول وجد في حيازته بسبب وظيفته.

وبحسب مكتب النائب العام، انكشف واقع اعتداء المتهم على أموال مسبوغة بالعمومية ومسلمة إليه بوصفه موظفًا عامًا.

كما استظهر المحقق الأعمال المادية التي أتاها المتهم للوصول إلى الاستحواذ على مبلغ مالي قدره مائة وستون ألف دينار؛ وعلى الأخص تحريف بعض بيانات قسم الخزينة؛ وإضافة أخرى على خلاف الحقيقة.

وانتهى وكيل النيابة المحقق بعد فراغه من استجواب المتهم وتسجيل اعترافه بأوراق المحضر إلى الأمر بحبسه ستة أيام احتياطيًا على ذمة القضية.